Trouwambtenaar ontslagen na kritiek op coronabeleid

De SP in Nijmegen wil uitleg van de gemeente over het ontslag van een trouwambtenaar, nadat die kritiek had geuit op het toestaan van huwelijksceremonies. Bij huwelijken mogen maximaal dertig personen aanwezig zijn. Onwenselijk, aldus de ambtenaar, die haar kritiek in een interview met De Gelderlander uitte richting de burgemeester en haar directe leidinggevende. Per Skypegesprek werd ze op staande voet ontslagen.

‘Onbegrijpelijk’, aldus Maarten Sweep van de SP. Hij wijst erop dat ambtenaar Sacha Bucciarelli zich in het interview weliswaar richtte tot de gemeente Nijmegen, maar de kritiek zelf betrof het landelijk beleid. En ‘klritiek op landelijk beleid brengt de gemeente op geen enkele manier in diskrediet. En het is volkomen begrijpelijk dat iemand de vraag stelt of het wel veilig is om groepen van dertig mensen toe te staan op een bruiloft,’ aldus Sweep.

De SP heeft vragen gesteld aan het college over het ontslag, maar daarop is nog niet gereageerd. Volgens Sweep is het maar de vraag of zelfs een sanctie gerechtvaardigd zou zijn, maar gaat ontslag alle perken te buiten: ‘Ook gemeenteambtenaren hebben het recht hun mening te uiten over wat er gebeurt in de samenleving.’

Bron: Omroep Gelderland / cc-foto: Wikipedia