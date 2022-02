Trudeau eist einde aan vandalistisch, racistisch truckersprotest

De Canadese premier Justin Trudeau eist dat er een einde komt aan het truckersprotest tegen het vaccinatiebeleid. Volgens Trudeau ‘walgen’ de Canadezen van het gedrag van de truckers, dat naast de blokkades gepaard gaat met racisme, nazi-verheerlijking en vandalisme.

Canadians have the right to protest, to disagree with their government, and to make their voices heard. We’ll always protect that right. But let’s be clear: They don’t have the right to blockade our economy, or our democracy, or our fellow citizens’ daily lives. It has to stop.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 8, 2022