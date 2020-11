Trump-aanhangers intimideren stemmentellers en eisen dat tellen stopt

Tientallen Trump-aanhangers hebben zich afgelopen nacht verzameld voor de deur van een stembureau in Detroit, in de staat Michigan, om te eisen dat het tellen van de stemmen wordt gestopt. Ze geven daarmee gehoor aan nauwelijks verholen oproepen van de Amerikaanse president om het democratische proces te saboteren. Volgens Trump is er op grote schaal fraude gepleegd en zijn er veel ongeldige stemmen uitgebracht. Een leugen. Ook andere staten waar Democraat Joe Biden de leiding heeft genomen worden door Trump ten onrechte beschuldigd van vals spel. De overheidsfunctionarissen hebben laten weten dat het tellen gewoon doorgaat tot het laatste biljet is behandeld.

In Michigan staan de verhoudingen al langer op scherp, gevoed door de president die gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer al maanden op de korrel neemt vanwege haar strenge coronamaatregelen. Die voortdurende aanvallen leidden er al toe dat een extreemrechtse militie vergevorderde plannen had de gouverneur te ontvoeren. Dat kon door ingrijpen van de FBI worden voorkomen. Al voor het sluiten van de stembussen loog Trump dat in Michigan op grote schaal fraude met stembiljetten werd gepleegd. De aanhangers van Trump verzamelden zich bij het kantoor in Detroit en scandeerden “stop te count”, stop het tellen. Ook probeerden enkele supporters het gebouw binnen te komen, dat lukte niet. Inmiddels is 99 procent van de stemmen in Michigan geteld, waarbij Joe Biden een kleine maar niet meer weg te geven voorsprong heeft.

Er is overigens nog altijd geen definitieve uitslag in de presidentsrace. Er wordt vooral nog veel geteld in de staten Nevada, North Carolina, Pennsylvania en Georgia. Omdat veel van de nog te tellen stemmen per post zijn uitgebracht, iets wat overwegend Democraten hebben gedaan, lijkt een overwinning van Joe Biden nabij. Alleen het winnen van Nevada is genoeg om Biden de benodigde 270 kiesmannen te geven, in die staat heeft hij al een voorsprong.