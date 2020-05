Trump beëindigt subsidie voor virusonderzoeker vanwege complottheorie

De regering-Trump heeft de subsidie ingetrokken voor de onderzoeksinstelling EcoHealth Alliance van de Brits-Amerikaanse wetenschapper Peter Daszak, die al in 2003 waarschuwde voor het pandemiegevaar van “een sars-virus dat de planeet overgaat en mensen uitroeit”. De reden: Daszak werkt samen met het Instituut voor Virologie in Wuhan.

Dit instituut is de laatste weken het mikpunt geworden van rechtse complotdenkers die ervan overtuigd zijn dat het coronavirus uit een Chinees laboratorium komt. Hoewel virologen de theorie dat het virus ‘man made’ is naar het rijk der fabelen verwijzen, blijven uiterst rechtse media en politici erop hameren dat het Instituut voor Virologie in Wuhan moet worden aangepakt. Trump heeft daar nu gehoor aan gegeven en het onderzoeksgeld voor de EcoHealth Alliance ingetrokken.

Peter Daszak is a British-born American PhD who’s spent a career discovering dangerous viruses in wildlife, especially bats. In 2003, he warned 60 Minutes a pandemic was coming. Two weeks ago, NIH funding for his virology research was killed. https://t.co/dnEmFCF1MI pic.twitter.com/pKnnffNNOH — 60 Minutes (@60Minutes) May 10, 2020

Een van de drijvende krachten achter het stopzetten van de financiële steun voor Daszak is het Republikeinse Congreslid Matt Gaetz, die meent dat het Instituut voor Virologie in Wuhan “een monster heeft gecreëerd”. Trump-fan Gaetz verspreidde via Fox News de leugen dat de regering-Obama 3,7 miljoen dollar subsidie zou hebben verstrekt aan het instituut in Wuhan.

In werkelijkheid ging het geld naar de New Yorkse onderzoeksinstelling van Daszak, die jaarlijks ongeveer 100.000 dollar uittrok voor de samenwerking met de Chinese onderzoekers. De Brits-Amerikaanse wetenschapper had daarvoor expliciet toestemming gekregen van de Amerikaanse overheid.

Het intrekken van de subsidie voor de EcoHealth Alliance is extra pijnlijk, omdat het testen van het geneesmiddel Remdesivir niet mogelijk zou zijn geweest zonder Daszaks decennialange onderzoek naar virussen bij vleermuizen, meldt 60 Minutes. Remdesivir is een van de schaarse middelen die wat lijken uit te richten tegen Covid-19.