Trump draait geldkraan WHO dicht

Donald Trump, die het gevaar van het nieuwe coronavirus wekenlang bagatelliseerde, schort nu de Amerikaanse financiële bijdrage voor de Wereldgezondheidsorganisatie WHO op. Volgens de Amerikaanse president, die Covid-19 vergeleek met een griepje en voorspelde dat het virus op een dag vanzelf weer zou verdwijnen, heeft de WHO geen goed antwoord op de epidemie.

Trump, die tijdens een campagnebijeenkomst op 28 februari zijn aanhangers voorhield dat er niemand in de VS was overleden aan het nieuwe virus, meent ook dat de WHO onvoldoende heeft gewaarschuwd voor het gevaar van de epidemie. Enkele dagen voor de Trump-rally sprak de Wereldgezondheidsorganisatie al van een ‘potentiële pandemie’.

De Verenigde Staten zijn de grootste geldschieter van de WHO: jaarlijks maakt het land 400 miljoen dollar over. Daarmee is Amerika goed voor 8 procent van het budget van de Wereldgezondheidsorganisatie, die op dit moment wereldwijd testkits verspreidt, overheden adviseert en vaccinproeven uitvoert.

In geen enkel ander land zijn tot nu toe zoveel mensen overleden aan het coronavirus als in de Verenigde Staten: meer dan 25.000.