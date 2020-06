Trump dreigt met juridische stappen na ongunstige poll, CNN antwoordt

In een recente poll gepubliceerd door CNN, blijkt dat Trump keldert in de peilingen en inmiddels ver achter ligt op Democratische tegenstander in de komende presidentsverkiezingen Joe Biden. Uit de poll blijkt ook dat de waardering van de Amerikaanse burgers voor Trump, de zogeheten approval ratings, gedaald is tot 38 procent; het laagste sinds zijn aantreden nu bijna vier jaar geleden.

Trump, die een groot deel van zijn dag televisiekijkend doorbrengt, kon de uitslag niet waarderen. Na een serie woedende tweets waarin hij voor gemak ook zelf maar een waarderingspercentage verzon, stuurde hij zijn advocaten op CNN af. Die wilden dat de door de president zo gehate nieuwszender excuses aanbood voor berichten dat Biden op voorsprong staat, zo niet, dan zouden er juridische stappen worden ondernomen. CNN-directeur David C. Vigilante schreef daarop een antwoord aan Trumps juridisch adviseur Jenna Ellis:

Bij mijn weten is dit de eerste keer in haar 40-jarige geschiedenis dat CNN wordt bedreigd met juridische stappen omdat een Amerikaanse politicus het niet eens is met CNN’s peiling-resultaten. De keren dat we in het verleden bedreigd zijn met juridische stappen door politieke leiders, was dat meestal afkomstig uit landen als Venezuela of van andere regimes waar er weinig of geen respect voor een vrije en onafhankelijke media. Uw brief is feitelijk en juridisch ongegrond. Het is weer een nieuwe, slechte poging van uw campagne om met geschillen te dreigen om onwelgevallige berichten waarvan u niet wil dat men het leest of hoort weg te moffelen. Uw beschuldigingen en eisen worden in hun geheel afgewezen.