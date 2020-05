Trump eist dat stadion volgepropt wordt voor verkiezingscampagne

President Donald Trump dreigt de Republican National Convention, de massabijeenkomst waarop hij uitgeroepen wordt tot officiële kandidaat van zijn partij, te verhuizen naar een andere lokatie als de staat North Carolina in verband met de volksgezondheid beperkingen oplegt aan het aantal bezoekers.

North Carolina kampt de laatste dagen met een grote stijging in het aantal corona-besmettingen, zaterdag kwamen er 1100 bij. Gouverneur Roy Cooper heeft verklaard dat versoepeling van de regels geleidelijk zal gaan en afhankelijk is van de verspreiding van het virus. Kappers en restaurants mogen inmiddels weer open maar theaters, sportscholen en bars blijven gesloten.

Trump klaagt op Twitter dat de gouverneur “helaas nog steeds in lockdown-stemming verkeert” en niet wil garanderen dat de conventie in augustus de maximale bezoekerscapaciteit kan gebruiken. “Zo niet dan zullen we vanwege alle werkgelegenheid die de conventie met zich meebrengt een andere plek zoeken.” Het Witte Huis denkt daarbij aan staten waar partijgenoten aan de macht zijn omdat die minder geneigd zijn coronamaatregelen van kracht te laten zijn.

De sporthal waar de conventie moet plaatsvinden biedt plaats aan 20.000 bezoekers. De partijbijeenkomst is tevens een tv-spektakel.

I love the Great State of North Carolina, so much so that I insisted on having the Republican National Convention in Charlotte at the end of August. Unfortunately, Democrat Governor, @RoyCooperNC is still in Shutdown mood & unable to guarantee that by August we will be allowed…

