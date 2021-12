Trump-fan die te laat bij het Capitool was, jaren de cel in voor bedreigen Pelosi

Een 53-jarige Trump- en QAnon-aanhanger is in de Verenigde Staten veroordeeld tot een gevangenisstraf van 28 maanden, omdat hij de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi met de dood heeft bedreigd. Zijn eigen moeder gaf hem aan bij de FBI. De man wilde op 6 januari ook meedoen met de terreuraanslag op het Capitool, maar kwam te laat.

Cleveland Grover Meredith Junior vertrok op 6 januari vanuit zijn thuisstaat Georgia naar Washington DC, met een auto vol wapens en zo’n 2500 kogels. Maar omdat hij niet op tijd vertrok, was de bestorming van het Capitool al voorbij toen hij arriveerde. Uit sms’jes in handen van justitie blijkt dat een familielid Meredith had laten weten dat Trump had gezegd dat de betogers naar huis moesten gaan. Daarop antwoordde Meredith: ‘Gelul. Trump wil koppen en die ga ik hem bezorgen.’

Meredith bleef in Washington, waar hij de volgende dag een gezamenlijke persconferentie van burgemeester Bowser en Nancy Pelosi bekeek. Daarop stuurde hij sms’jes rond waarin hij zei dat hij de twee vrouwen live op tv door hun hoofden zou schieten. Merediths moeder was zo overtuigd dat haar zoon tot actie zou overgaan, dat ze de FBI inlichtte.

cc-foto: Victoria Pickering