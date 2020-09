Trump had 70.000 dollar belastingaftrek voor kapper

Donald Trump betaalt al jaren geen of nauwelijks federale inkomstenbelasting. Dat onthult The New York Times. De krant heeft de hand weten te leggen op de belastingaangiftes die de Amerikaanse president al jaren verborgen probeert te houden.

Uit de aangiftes blijkt dat Trump alles op alles zet om niets te hoeven afdragen. Zo betaalde hij in 2016 en 2017 slechts 750 dollar. Daarmee betaalde de president zelfs minder dan zijn verre voorganger Richard Nixon die in 1970 dankzij een fiscale truc slechts 793 dollar aan belastingen betaalde – destijds een groot schandaal.

Ook pijnlijk: Trump die met ‘America first’ de verkiezingen won, betaalde in zijn eerste jaar als president meer belastingen in Panama (15.598 dollar), India (145.400 dollar) en de Filipijnen (156.824 dollar) dan in de VS (750 dollar).

De zelfbenoemde miljardair houdt zijn belastingen laag dankzij allerhande aftrekposten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zaken als maaltijden, brandstofkosten en zelfs de kapper. In zijn tijd als presentator van The Apprentice trok hij 70.000 dollar af voor de kosten die hij maakte bij de kapper.

In 11 van de door de Times onderzochte jaren betaalde Trump helemaal geen federale inkomstenbelasting. Daarbij profiteerde Trump onder meer van het feit dat Amerikanen verliezen uit eerdere jaren jarenlang kunnen blijven gebruiken als aftrekpost.

Uit de analyse van de Times blijkt dat Trump financieel in zwaar weer verkeerde toen hij in 2015 zijn kandidatuur voor het presidentschap bekendmaakte. In de twee jaar voor hij in de race stapte, hadden zijn belangrijkste bedrijven meer dan 100 miljoen dollar verlies geleden.

Trump gaat gebukt onder de schulden. In totaal gaat het om 421 miljoen dollar. Het grootste deel daarvan moet hij de komende vier jaar terugbetalen. “Als hij herkozen wordt, dan staan zijn geldschieters voor de keuze of ze hun geld gaan opeisen bij een zittende president”, schrijft de Times.