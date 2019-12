Trump impeached, spot vervolgens met overleden opponent

Net voordat het derde jaar van zijn presidentschap in gaat heeft het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden Donald Trump impeached, oftewel in staat van beschuldiging gesteld wegens politieke misdrijven. De stemverhouding was 230 tegen 197, vrijwel geheel volgens de partijlijnen. Twee Democraten stemden tegen, een ex-Republikein stemde voor. De Hawaïaanse Democraat Tulsi Gabbard, tevens presidentskandidaat, onthield zich van voor of tegen stemmen met de mededeling ‘aanwezig’. Het is de derde keer in de geschiedenis van de Verenigde Staten dat de volksvertegenwoordiging kiest voor impeachment van een president.

Nancy Pelosi, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, sprak van een “trieste dag” en noemde Trump een “voortdurende bedreiging van onze nationale veiligheid en de integriteit van onze verkiezingen”. Pelosi voorkwam met een veelzeggende blik dat afgevaardigden in applaus uitbarstten na de stemming.

Trump wordt door het Huis beschuldigd van machtsmisbruik en het tegenwerken van het Congres. De Amerikaanse president heeft de Oekraïense regering onder druk gezet om als onderdeel van een lastercampagne een justitieel onderzoek te starten tegen de zoon van zijn belangrijkste politieke opponent Joe Biden.

Trump reacts to the impeachment vote in real time: "I think we have a vote coming in. So we got every single Republican voted for us? Whoa! Wow!" pic.twitter.com/i03G83XW2J — Aaron Rupar (@atrupar) December 19, 2019

Trump hield elders in het land een speech voor aanhangers terwijl de stemming aan de gang was. Hij ging, geheel in de hem kenmerkende stijl van tendentieuze suggesties en nodeloos kwetsen, onder meer tekeer tegen Afgevaardigde Debbie Dingell omdat zij voor impeachment stemde. Trump was verbolgen omdat hij vindt dat ze bij hem in het krijt staat en maakte grappen over haar eerder dit jaar overleden echtgenoot, senator John Dingell, en suggereerde dat die in de hel is beland.

Trump laments that Debbie Dingell voted to impeach him despite the fact that he allowed the normal state funeral to proceed for her late husband, former Rep. John Dingell. Trump then suggests John Dingell is in hell — to audible groans. pic.twitter.com/wsYfddNIA9 — Aaron Rupar (@atrupar) December 19, 2019

Dingell bekende dat de opmerkingen haar veel verdriet bezorgen.

Mr. President, let’s set politics aside. My husband earned all his accolades after a lifetime of service. I’m preparing for the first holiday season without the man I love. You brought me down in a way you can never imagine and your hurtful words just made my healing much harder. — Rep. Debbie Dingell (@RepDebDingell) December 19, 2019

Volgens de Amerikaanse wet kan de senaat nu een proces tegen Trump starten om hem af te zetten. Dat is een theoretische optie want de Republikeinse partij, die een ruime meerderheid heeft in de senaat, zal dat tegenhouden. Republikeinse senatoren hebben al bij voorbaat openlijk de kant van de president gekozen.

BREAKING: President Trump has been impeached for criminally abusing his power and obstructing Congress' investigations. He is only the 3rd U.S. president to be impeached. The House voted 230-197 in favor of the articles of impeachment, almost entirely along party lines. pic.twitter.com/W363J3PAXZ — NowThis (@nowthisnews) December 19, 2019

I just witnessed, in person, the impeachment of Donald J. Trump! A stunning, exhilarating day of watching Democrats find the courage to confront a menace and watching the Republican bots all squirming and grunting and sounding like the dying dinosaurs that they are. Victory! pic.twitter.com/BzeF4VGv5E — Michael Moore (@MMFlint) December 19, 2019

Donald J. Trump just became one of only three presidents in history to be impeached. This is a huge moment for our movement and requires us to take a pause. #ImpeachmentDay #RemoveTrump pic.twitter.com/l0AjAfPDmE — Women's March (@womensmarch) December 19, 2019

De impeachment wordt vooral gezien als een smet op het presidentschap van Trump maar de vraag is of dat nog iets kan toevoegen aan zijn reeds totaal bezoedelde reputatie.

cc-foto: Phil Roeder