Trump-middel tegen corona helpt niet maar is wel dodelijk

De door de Amerikaanse president Trump bij herhaling geprezen antimalariamiddelen chloroquine of hydroxychloroquine helpen niet tegen de ziekte Covid-19. Dat blijkt uit een grote studie onder 96.000 Covid-patiënten die vrijdag is gepubliceerd in het gezaghebbende medisch tijdschrift The Lancet. “Er is geen enkel bweijs dat het middel helpt maar wel duidelijke aanwijzingen dat het schadelijk is,” aldus een van de onderzoekers tegenover Time.

Uit de studie blijkt dat patiënten die met de middelen worden behandeld juist vaker sterven.

NRC schrijft:

In de studie werd achteraf vergeleken wat het effect van verschillende behandelingen was geweest. Van de patiënten in de grote controlegroep (met ruim 81.000 patiënten) stierf ongeveer een op de elf; in de chloroquine of hydroxychloroquine-groep stierf een op de zes. In de patiëntengroep waar de antimalariamiddelen in combinatie met een antibioticum werden gegeven, was de sterfte nog hoger: variërend van een op de vijf tot zelfs bij na een op de vier.

Het blijft overigens lastig om de behandelingen te vergelijken omdat niet alle patiënten er even slecht aan toe zijn en de antimalariamiddelen vaak ingezet kunnen zijn als ‘laatste redmiddel’. Al eerder bleek uit onderzoek dat de pillen die goedkoop te krijgen zijn hartritmestoornissen vergroot en de resultaten in de praktijk tegenvallen.

Trump verkondigde deze week nog dat hij de pillen zelf slikt, bij wijze van preventie. Artsen raden dat af vanwege de gezondheidsrisico’s en omdat onduidelijk is of preventief innemen van medicijnen überhaupt helpt tegen corona. Later verklaarde Trump dat hij deze week nog stopt met de ‘kuur’.