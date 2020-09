Trump: omgekomen Amerikaanse soldaten zijn ‘losers’

Amerikaanse soldaten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog, zijn volgens Donald Trump ‘losers’ en ‘suckers’. Dat heeft de Amerikaanse president gezegd tegen medewerkers tijdens een reis naar Frankrijk, meldt The Atlantic.

Trump weigerde bij die gelegenheid een bezoek te brengen aan de begraafplaats waar de Amerikaanse slachtoffers van de Slag bij het Belleaubos liggen. “Waarom zou ik naar die begraafplaats gaan? Het ligt daar vol met losers”, aldus de president.

In een ander gesprek tijdens dezelfde trip noemde hij de 1800 Amerikaanse soldaten die omkwamen bij de strategisch belangrijke Slag bij het Belleaubos in 1918, ‘suckers’ omdat ze de oorlog niet hadden overleefd.

Het is niet de eerste keer dat de Amerikaanse president zich laatdunkend uitlaat over soldaten. Zo vond hij de Republikeinse presidentskandidaat van 2008 John McCain, die vijf jaar krijgsgevangene was in Vietnam, geen oorlogsheld. “Ik geef de voorkeur aan mensen die niet gevangen werden”, verklaarde Trump in 2015.

Toen McCain in 2018 overleed, was Trump woedend dat de vlaggen halfstok hingen. “De man was een fucking loser”, zei hij tegen medewerkers.

Naar aanleiding van de berichtgeving van The Atlantic ontkent Trump dat hij McCain ooit een loser heeft genoemd, hoewel hij “nooit een grote fan” was. Die ontkenning is aantoonbaar in strijd met de feiten. In 2015 twitterde Trump nog een artikel waarin hij McCain een loser noemde.

Foto: American Battle Monuments Commission (ABMC)