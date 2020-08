Trump wil af van regels waterdruk omdat zijn haar ‘perfect’ moet zitten

Het Amerikaanse ministerie van Energie heeft een voorstel ingediend om de waterdruk van douches te verhogen. Dit als gevolg van een klaagpartij van Trump afgelopen maand dat hij door de regels rond de maximaal toegestane waterdruk zijn haar niet goed kan wassen.

Trump is al langer bezig om waterrestricties, ingevoerd in 1992, terug te draaien. Eerder maakte Trump er een heel spektakel van dat Amerikanen hun wc’s ‘soms wel tien of vijftien keer’ moesten doortrekken – iets waar vrijwel niemand zich in herkende – nu is de douche niet naar Trumps volle tevredenheid:

‘Dus, douchekoppen – je neemt een douche, er komt geen water uit, Je wil je handen wassen, er komt geen water uit. Dus wat doe je dan? Je blijft langer staan of langer douchen. Want mijn haar, ik weet niet hoe het met jullie zit, maar het moet perfect zitten. Perfect,’ aldus Trump vorige maand vanaf het gazon van het Witte Huis.

In 1992, ten tijde van president George H.W. Bush, legde het Amerikaanse Congres vast dat douches maar 9,4 liter water per minuut mogen verbruiken. Dit was destijds bedoeld als manier om energie te besparen en de kosten per huishouden te verlagen. In 2013 legde Barack Obama de doucherestricties vast als milieumaatregel.

Of het voorstel van de regering-Trump langs het Congres komt is hoogst onzeker. Loodgieters hebben eerder al laten weten dat een lage waterdruk in douches niet zozeer te maken heeft met de hoeveelheid water, maar vooral met de kwaliteit van de douches zelf. Ook zou het plan van Trump schadelijke gevolgen hebben voor het klimaat, aangezien het terugdraaien van de waterrestrictie ook inhoudt dat er meer energie nodig is het extra water te verwarmen. De verwachting is dan ook dat als Trump de verkiezingen wint op 3 november en zijn plan probeert door te drukken, zijn regering het voorstel moet verdedigen in de rechtbank.

