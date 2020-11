Trump wil nog drie gevangenen executeren voor kerst

De regering-Trump heeft dit jaar al zeven terdoodveroordeelden geëxecuteerd en is van plan daar nog voor Kerstmis drie executies aan toe te voegen. Daarmee zou Donald Trump de eerste Amerikaanse president in de geschiedenis worden die nog gevangenen executeert na de verkiezingen, schrijft The Independent. Ook zou Trump een record vestigen: nog nooit werden er in een jaar zoveel terdoodveroordeelden in opdracht van een president om het leven gebracht.

Op 8 december staat de executie van de 52-jarige Lisa Montgomery gepland. Zij zal een dodelijke injectie krijgen voor de moord op een zwangere vrouw in 2004. Volgens tegenstanders van de doodstraf lijdt Montgomery aan psychoses en posttraumatische stress, vermoedelijk het gevolg van misbruik in haar jeugd. Als de executie van Montgomery doorgaat, dan zou het voor het eerst sinds 1953 zijn dat een vrouw op het federale niveau ter dood wordt gebracht.

Vorig jaar gaf Trump opdracht om weer te beginnen met de federale uitvoering van de doodstraf. In de zeventien jaar daarvoor had de federale overheid de doodstraf niet meer voltrokken.

De president gaat met de executies in tegen de trend. De afgelopen jaren besloten de staten New Mexico, Illinois, Connecticut, Maryland, New Hampshire en Colorado de doodstraf juist af te schaffen. Ook in de rest van de wereld wordt de doodstraf minder populair: de meerderheid van de landen heeft de barbaarse straf inmiddels afgeschaft. Volgens cijfers van Amnesty werden er vorig jaar wereldwijd 657 mensen geëxecuteerd: het laagste aantal in tien jaar.

Trump staat al jarenlang bekend als een fervent aanhanger van de doodstraf. Nadat een vrouw was verkracht in Central Park zette Trump een paginagrote advertentie in The New York Times waarin hij ervoor pleitte de vijf verdachten te executeren. De tieners bleken onschuldig: in 2002 erkende serieverkrachter Matias Reyes dat hij de vrouw had verkracht. Zijn DNA kwam ook overeen met het DNA dat was aangetroffen op de vrouw. De Central Park Five zaten jarenlang ten onrechte vast.