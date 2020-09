Trump zegt te genieten van neerschieten journalist: ‘Prachtig gezicht’

De president van de Verenigde Staten van Amerika heeft in een speech voor aanhangers verteld dat hij heeft genoten van het neerschieten van een journalist. De verslaggever van NBC werd in mei geraakt door een rubberkogel afgeschoten door de National Guard. Kort daarvoor had Ali Velshi verteld en getoond dat de ordetroepen zonder enige aanleiding overgingen tot gebrek van grof geweld tegen de demonstranten die in Minneapolis protesteerden tegen het ombrengen van George Floyd, wiens dood tot een golf van Black Lives Matter manifestaties leidde.

In onderstaande video meldt Velshi, die met cameraploeg en microfoon duidelijk herkenbaar is als journalist, op circa 0:30 dat hij op klaarlichte dag in zijn knie is geraakt door een rubberkogel.

Geen video? Klik hier.

Op een campagnebijeenkomst in Minnesota hield Turmp zijn aanhang voor: “Ik herinner me die kerel, Velshi. Hij werd geraakt in de knie door een traangasgranaat en hij kwam ten val. Hij lag op de grond. ‘M’n knie, m’n knie’. Niemand interesseerde het wat, die kerels (de National Guard) gaven er niet om, ze schoven hem opzij. En ze liepen gewoon door. Het was een prachtig gezicht.” De president noemde het een voorbeeld van ‘law & order’.

Velshi, een in Nigeria geboren journalist met een aanzienlijke staat van dienst bij Amerikaanse media, twitterde dat Trump de feiten verkeerd weergaf en vroeg welke wet hij had overtreden om dit optreden te rechtvaardigen als law & order. Hij wees er ook op dat het protest dat door de National Guard met geweld uiteen werd gejaagd tot dat moment geheel geweldloos verliep.

So, @realDonaldTrump, you call my getting hit by authorities in Minneapolis on 5/30/20 (by a rubber bullet, btw, not a tear gas cannister) a “beautiful thing” called “law and order”. What law did I break while covering an entirely peaceful (yes, entirely peaceful) march? — Ali Velshi (@AliVelshi) September 19, 2020

De door Trump als mikpunt uitgekozen journalist Velshi is moslim. De Trump-aanhangers reageerden enthousiast op het geweldsgenot van de president. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis probeerde de president met zijn opmerkingen slechts het herstel van de openbare orde te prijzen.