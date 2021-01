Trump zet in bizar gesprek secretaris Georgia onder druk om uitslag te veranderen

Donald Trump heeft zaterdag in een uur durend telefoongesprek de secretaris van de staat Georgia, Brad Raffensperger, onder druk gezet om de verkiezingsuitslag te veranderen. Het telefoongesprek is opgenomen en een deel ervan is gepubliceerd door The Washington Post. ‘Ik heb gewoon 11,780 stemmen nodig’, aldus de Amerikaanse president die daarmee volgens verkiezingsexperts de wet opnieuw heeft overtreden.

In het bizarre telefoongesprek probeert Trump het ene moment Raffensperger te vleien, om hem vervolgens weer te kleineren. Het ene moment smeekt Trump de secretaris om in het belang van de president te handelen, het andere moment bedreigt hij hem met juridische stappen die verder geen basis hebben in de echte wereld. Op een zeker moment in het gesprek klinkt Trump als een maffiabaas wanneer hij Raffensperger waarschuwt dat die ‘een groot risico’ neemt.

Raffensperger zelf blijft gedurende het gesprek standvastig. Hij blijft rustig uitleggen dat er geen enkel bewijs is voor de verkiezingsfraude waar Trump nu al weken over door blijft gaan. Ook zegt hij dat Trump afgaat op ontkrachte samenzweringstheorieën, dat Joe Biden wel degelijk de president-elect is. In Georgia kreeg Biden 11,799 stemmen meer dan Trump. Vorige maand noemde Trump Raffensperger al publiekelijk een ‘volksvijand’ omdat de secretaris de uitslag in het voordeel van Biden niet ongedaan wilde maken.

Volgens de Post is ‘het gewauwel en geregeld incoherente gesprek een uitzonderlijke inkijk in Trumps wanhoop en de manier waarop hij volledig geconsumeerd wordt door zijn verlies, niet kan of wil loslaten en werkelijk gelooft dat hij de uitslag kan veranderen om zo president te blijven.’