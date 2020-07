Turnbond zet coaches op non-actief vanwege grensoverschrijdend gedrag

Na klachten van oud-turnsters over grensoverschrijdend gedrag en intimidatie van hun trainers heeft de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) besloten om de bondscoaches op non-actief te stellen. Ook het topsportprogramma voor het vrouwenturnen wordt per direct gestaakt, schrijft de turnbond in een verklaring.

Nadat oud-coach Gerrit Beltman erkende dat hij turnsters fysiek en geestelijk had mishandeld, spraken verscheidene oud-turnsters zich uit over het gedrag van andere coaches. Het ging daarbij onder meer om grensoverschrijdend gedrag van bondstrainers Vincent Wevers en Gerben Wiersma. Beiden zijn nu op non-actief gesteld. De NOS schrijft:

In Studio Sport, zondagavond, deed oud-turnster Joy Goedkoop een boekje open over de handelswijze van Vincent Wevers, trainer en vader van olympisch kampioene Sanne Wevers. In 2016 werd Wevers verkozen tot Coach van het Jaar op het NOS | NOC*NSF Sportgala. “Ik ben door hem geslagen en geschopt”, zegt Goedkoop. “Niet dagelijks. Het kleineren, boos worden en negeren gebeurde wel dagelijks.”

Ook andere turnsters verklaarden tegenover de NOS negatieve ervaringen met Wevers te hebben. Het is nog onduidelijk wat het ingrijpen van de bond zal betekenen voor de deelname van Nederlandse turnsters aan het EK later dit jaar en de Olympische Spelen volgend jaar.