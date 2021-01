Tweede coronavaccin goedgekeurd voor Europese markt

Het Europees Geneesmiddelenbureau EMA heeft het coronavaccin goedgekeurd voor de van de Amerikaanse farmaceut Moderna goedgekeurd voor de Europese markt. Woensdagmiddag buigt de Europese Commissie zich over de uitspraak. Indien die wordt overgenomen, wordt Moderna na dat van Pfizer/BioNTech het tweede coronavaccin dat in de EU-lidstaten wordt verstrekt.

Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) heeft het Moderna-vaccin beoordeeld als 94,1 procent effectief. Voor mensen met chronische long-, hart- of leverziekten en obesitas ligt dat iets lager, namelijk 90,9 procent. Het grote verschil ten opzichte van het Pfizer-vaccin dat sinds woensdag in Nederland wordt verstrekt, is dat de bewaartemperatuur niet -70 graden is, maar -20 graden. De EU-landen hebben vooraf 160 miljoen doses van het vaccin besteld. Voor Nederland zijn er dit jaar 6,2 miljoen beschikbaar, met twee benodigde vaccinaties dus genoeg voor ruim 3 miljoen Nederlanders.

Maandag liet minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) al weten dat na een goedkeuring het Moderna-vaccin eind deze maand geleverd kan worden. Kort erna kan worden begonnen met de toediening ervan. Het vaccin zal onder andere worden gebruikt voor bewoners van verpleeghuizen en thuiswonende 75-plussers.

Bron: NOS