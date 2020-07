Twitter wist accounts duizenden extreemrechtse pro-Trump complotdenkers

Twitter is bezig aan een grote opruimactie van uiterst-rechtse complot-accounts, de zogenaamde QAnon-beweging. Aanhangers hiervan geloven onder andere dat er een elite actief betrokken is bij een complot tegen de Amerikaanse president Donald Trump, die deze theorieën zelf ook voedt en deelt. Ook maken de mensen achter de QAnon-accounts zich geregeld schuldig aan initimidatie van politieke tegenstanders, zowel online als offline. Twitter heeft inmiddels al duizenden accounts verwijderd.

Misschien wel een van de bekendste voorbeelden van schadelijke QAnon-campagnes is “pizza gate”. Via sociale media werd enkele jaren terug de complottheorie verspreidt dat de kelder van een pizzeria in Washington gebruikt werd door een crimineel netwerk om minderjarige seksslaven te verstoppen. Daarbij zouden meerdere Democratische politici waaronder Hillary Clinton bij betrokken zijn. Het agressief verspreiden van dit nepnieuws leidde er in 2016 toe dat een gewapende man de pizzeria binnendrong en een schot loste. Ook ontvingen de restauranteigenaar en diens personeel onophoudelijk doodsbedreigingen.

Twitter is niet het enige medium waarop QAnon actief is en dat stappen onderneemt om de leden ervan te weren. Ook Facebook maakt zich op om de complotdenkers van het platform te weren, zo zeggen twee bronnen binnen het bedrijf tegen de New York Times. Facebook zou hierover nauw contact hebben met Twitter en andere socialmediabedrijven, waaronder ook YouTube.

Bronnen: HLN, RTL Nieuws / cc-foto: wikipedia