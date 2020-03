Uitstoot stikstofdioxide flink omlaag door coronacrisis

In Europa en Azië is de uitstoot van stikstofdioxide (NO2) in steden en industriegebieden de afgelopen zes weken een stuk lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt uit satellietbeelden van het Europese Ruimteagentschap ESA. Paul Monks, hoogleraar luchtvervuiling aan de Universiteit van Leicester, spreekt tegenover The Guardian van het ‘grootste onbedoelde experiment ooit’.

In het noorden van Italië ligt het NO2-niveau 40 procent lager dan normaal, terwijl er in delen van China sprake is van een daling van 10 tot 30 procent. In België is de vervuiling op de doordeweekse dagen inmiddels vergelijkbaar met die van een autoloze zondag.

Auto’s, energiecentrales en fabrieken stoten allemaal NO2 uit. Omdat er door de coronamaatregelen minder economische activiteit is, gaan de emissies omlaag. De uitstoot van NO2 is onder meer verantwoordelijk voor astmaklachten. Zo worden de astmatische klachten bij Nederlandse kinderen in bijna 20 procent van de gevallen veroorzaakt door het verkeer.