UMCG bedolven onder dreigtelefoontjes van complotdenkers

Het Universitair Medisch Centrum in Groningen (UCMG) heeft honderden dreigtelefoontjes ontvangen, zelfs zo veel dat het ziekenhuis onbereikbaar werd. Dat gebeurde nadat in de Staatscourant een bericht was gepubliceerd door minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) over mogelijk gedwongen opname van besmettelijke covid-patiënten. Het UCM is daarbij een van de aangewezen locaties.

Het artikel verscheen dinsdag. Direct erna werd in verschillende chatgroepen van corona-ontkenners en complotdenkers opgeroepen het ziekenhuis te belagen. Niet alleen bij de telefooncentrale stroomden de veelal anonieme dreigtelefoontjes binnen, ook bij medewerkers van het ziekenhuis zelf. UM schrijft:

,,Er gingen telefoonlijsten rond van onze nummers, waardoor niet alleen de vaste telefonisten maar ook mensen van andere afdelingen zijn lastig gevallen’’, zegt woordvoerder Lex Kloosterman. ,,Onze zes telefonisten kregen tientallen telefoontjes per uur. Mensen kunnen natuurlijk kritiek uiten, maar het bedreigen van zorgpersoneel gaat een stap verder. Enkele keren werd er echt gedreigd om naar ons toe te komen. Voor onze medewerkers was het schokkend.’’

Het gaat om een formeel besluit dat in de tbc-kliniek in Haren vijf bedden zijn aangewezen voor een mogelijke gedwongen opname van besmettelijke corona-patiënten die niet in quarantaine kunnen of willen. Deze bedden zijn normaliter gereserveerd voor besmettelijke tubercolosepatiënten, doorgaans daklozen. Het reserveren van de bedden kan onder de Wet publieke gezondheid. Voor het coronavirus is daar nog nooit gebruik van gemaakt, maar volgens de complotdenkers was het voldoende om het kabinet ervan te beschuldigen concentratiekampen in te richten.