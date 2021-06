Undercoveractie toont dierenmishandeling bij slachthuis Epe

Uit undercoverbeelden die zijn gemaakt door Varkens in Nood, blijkt dat slachthuis Gosschalk in Epe de dierenwelzijnsregels aan de laars lapt. Medewerkers schoppen en slaan de dieren

Koeien en varkens krijgen structureel stroomschokken en worden agressief behandeld, stelt de dierenrechtenorganisatie op gezag van een onderzoeker die een maand bij de slachterij werkte. De medewerkers weten dat ze de regels overtreden: de dierenmishandeling vindt plaats buiten het zicht van de camera, en als er een NVWA-controleur aankomt, geven de werknemers elkaar een seintje.

De schokkende beelden van de mishandeling zijn te zien op YouTube. Directeur van Varkens in Nood Frederieke Schouten noemt het geweld “walgelijk en volkomen ontoelaatbaar”. Haar organisatie doet aangifte van dierenmishandeling en vraagt demissionair minister Carola Schouten (Landbouw) om het slachthuis te sluiten.

De directie van Gosschalk laat in een reactie tegenover RTL Nieuws weten een onderzoek in te stellen naar de misstanden. “We trekken ons dit zeer aan.”

Hoe is het mogelijk dat er door de directie geen aangifte tegen dit soort medewerkers wordt gedaan? "We zijn geschokt en nemen passende maatregelen" is voldoende? Zoiets zou je bij misstanden bij een kinderdagverblijf moeten zeggen. De wereld zou (terecht) te klein zijn. pic.twitter.com/lpkCc6CExW

— Karen Soeters (@KarenSoeters) June 28, 2021