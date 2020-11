Universiteit neemt afstand van ‘Covid-1 t/m 18’ bewering van hoogleraar

De Erasmus Universiteit en de Rotterdam School of Management nemen afstand van de uitspraken die hoogleraar Michaela Schippers deed in het FvD-journaal. Daar beweerde Schippers dat er voorafgaand aan Covid-19 ook al een Covid-1 tot en met -18 is geweest en dat er ook nog wel een Covid-20 komt.

De Erasmus Universiteit en de Rotterdam School of Management laten weten:

De uitlatingen van prof. Schippers doet zij op persoonlijke titel. EUR en RSM benadrukken dat haar visie niet het standpunt van de universiteit en RSM verwoordt, en nemen expliciet afstand van haar uitspraken over dit onderwerp.

De uitspraken van Schippers zorgden voor grote hilariteit op sociale media. De uitzending is inmiddels verwijderd van het officiële kanaal van Forum voor Democratie.

“De uitlatingen van prof. Schippers in de media over de Covid-19-maatregelen, doet zij op persoonlijke titel. EUR en RSM benadrukken dat haar visie niet het standpunt van de universiteit en RSM verwoordt, en nemen expliciet afstand van haar uitspraken over dit onderwerp.” — Erasmus University (@erasmusuni) November 4, 2020

Bron: RTV Rijnmond