Universiteiten willen weer opstarten – ze eisen duidelijkheid en investeringen van het kabinet

Het kabinet moet snel duidelijkheid geven over weer opstarten van de universiteiten. Die willen vanaf september hun studenten weer toelaten op de campussen, maar hebben hierover nog niets gehoord van Den Haag. “Het kabinet moet nu perspectief gaan bieden”, zegt Rianne Letschert, rector magnificus van de Universiteit Maastricht, in de podcast Betrouwbare Bronnen.

Colleges en werkgroepen vinden sinds de coronacrisis uitbrak online plaats. Maar volgens Letschert kan hernieuwd direct contact tussen studenten en met docenten niet lang meer wachten. “Als wij met z’n allen naar de bouwmarkt mogen en naar Ikea, dan kan je mij niet vertellen dat wij in september niet ook in een anderhalve meter samenleving onze studenten weer mogen toelaten op onze campussen. Dat is voor hun ontwikkeling minstens zo belangrijk. Ik maak me ernstig zorgen over de nieuwe eerstejaars als die zich niet kunnen hechten en niet de band met de universiteit en met de stad gaan voelen”, zegt Letschert.

Ze wordt in haar hartenkreet gesteund door de vereniging van universiteiten VSNU. “Er gaat niets boven het onderwijs op de campus”, zegt VSNU-voorzitter Pieter Duisenberg. “Ik kan me heel goed voorstellen dat je begint bij de jongste groepen. We zeggen: doe mee met de studiekeuze-activiteiten, kom naar de introductieweken. Dat worden andere weken dan in ’t verleden, maar ze gaan er wel degelijk zijn.” Plannen met vervoerschema’s voor het openbaar vervoer zijn ingediend, maar wachten nog op goedkeuring.

De universiteiten vragen het kabinet ook om extra investeringen. “In de vorige financiële crisis is veel te hard bezuinigd, waardoor Nederland vrij langzaam uit de recessie is gekomen. Ik hoop dat de politici nu slim genoeg zijn om flink te investeren in de kenniseconomie. Dat is belangrijk om de groei aan te jagen”, zegt Robert-Jan Smits, bestuursvoorzitter van de Technische Universiteit Eindhoven.

Het hoger onderwijs vestigt zijn hoop op het investeringsfonds van de ministers Wopke Hoekstra (Financiën) en Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat). “Dat fonds is een perfect middel om het verdienvermogen van Nederland te versterken en de welvaart voor de komende jaren zeker te stellen”, zegt Smits.

Rianne Letschert vreest de ambtelijke bezuinigingsplannen die onlangs gepubliceerd zijn, onder meer om te dienen als hulp bij het schrijven van verkiezingsprogramma’s. “Die plannen raken onderwijs, wetenschap en zorg. Dat zijn nu net de sectoren die keihard werken tijdens deze crisis; waarvoor we staan te applaudisseren. De mensen in het onderwijs en de helden van de zorg. Dat waren ook de mensen die op het Malieveld stonden voor de crisis, ik kan me toch niet voorstellen dat zij nu alsnog de klappen krijgen.”

