University College Groningen schrapt vak van complotdocent

Het bestuur van het University College Groningen (UCG) heeft een vak geschrapt van een docent die zijn studenten complottheorieën opdrong. “Op basis van wat we zagen, hebben we besloten dat er geen verbetertraject mogelijk was”, rechtvaardigt algemeen directeur Sander van den Bos het besluit tegenover Ukrant.nl.

Universitair hoofddocent cognitieve wetenschappen Tjeerd Andringa gaf een vak over ‘kritisch denken’. Tijdens zijn colleges prees hij alternatieve media en theorieën aan. Zelf gelooft Andringa ook in allerhande uiterst dubieuze samenzweringstheorieën, onder meer over Joden en de toedracht van 9/11.

Eén van zijn omstreden perspectieven is zijn geloof in de ‘kakistocratie’, een theorie die onder andere beweert dat de heersende elite systematisch kinderen misbruikt om ze volgbaarder te maken. ‘Aristocraten en priesters hebben waarschijnlijk lang geleden ontdekt dat misbruikte kinderen opgroeien tot handige dienaren’, schreef Andringa in 2015. ‘Slaven dus.’

Studenten maakten bij Andringa werkstukken met complottheorieën. Zo schreef een student over de Rockefeller-familie die achter de schermen aan de touwtjes zou trekken om de mensheid dom te houden. Een ander betoogde in een essay dat er geen reden is om je zorgen te maken over de klimaatcrisis.

Studenten die niet mee wilden gaan in Andringa’s verhaal dat vaccins tot autisme zouden leiden – een bekende complottheorie uit de jaren negentig waar na talloze wetenschappelijke onderzoeken niets van is overgebleven – kregen op hun kop. “Wat respectloos”, schreef de docent aan een van hen.

De grens tussen een kritische discussie aanwakkeren en iemand willen bekeren is inderdaad smal, beaamt een van de studenten die het vak vorig jaar volgde. ‘Dat is gevaarlijk, zeker als je eerstejaarsstudenten doceert.’ Dat gevaar wordt nog groter de populariteit van Andringa. ‘Hij is een heel goede docent; hij is heel eloquent in zijn argumentatie en bevraagt studenten altijd waarom ze iets eigenlijk geloven’, zegt Jackie, een student die het vak in 2017 volgde.

Foto: screenshot TedX