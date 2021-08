Vaccin vervalsende verpleegster ontkent antivax-motief

De Duitsland verpleegkundige die ervan wordt verdacht dat ze mensen die zich wilden laten vaccineren tegen corona heeft ingespoten met een zoutoplossing, beweert dat ze het deed om te voorkomen dat ze ontslagen werd. Dat is niet goed gelukt: de vrouw werd ontslagen toen haar bizarre praktijk aan het licht kwam.

De verdachte zegt dat ze overging tot het toedienen van een zoutoplossing omdat ze een ampul met het vaccin had gebroken. Ze zou het vaccin daarop hebben aangelengd om ontdekking te voorkomen. Volgens haar advocaat gaat het om een incident waar zes patiënten slachtoffer van werden. De Duitse justitie is daarvan niet overtuigd. Op basis van getuigeverklaringen die vergaard zijn in het vaccinatiecentrum wordt niet uitgesloten dat het aantal slachtoffers in de duizenden loopt. De verdachte heeft zich ‘sceptisch’ uitgelaten op sociale media over de vaccins. Haar advocaat ontkent nu dat er sprake is van een politiek motief, schrijft Deutsche Welle.

Inmiddels hebben 3600 mensen een nieuwe vaccinatieafspraak gemaakt. Tweeduizend anderen hebben de hulplijn gebeld. Zoutoplossing hoeft niet schadelijk te zijn maar veel van de mensen die in maart en april werden gevaccineerd zijn kwetsbare ouderen. Volgens justitie zijn er geen aanwijzingen dat mensen die geïnjecteerd werden met het nepvaccin corona hebben gekregen.

cc-foto: The Focal Project