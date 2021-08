Vaccinexpert: groepsimmuniteit onmogelijk met Delta-variant

Door de besmettelijke Delta-variant is het onmogelijk om groepsimmuniteit te bereiken tegen het coronavirus. Dat heeft de in vaccins gespecialiseerde hoogleraar Andrew Pollard verklaard tegen Britse Lagerhuisleden.

Het principe van groepsimmuniteit is erop gebaseerd dat verspreiding van een ziekteverwekker tot staan kan worden gebracht als maar genoeg mensen immuun zijn – doordat ze gevaccineerd zijn of doordat ze de ziekte hebben doorgemaakt.

Pollard maakte een vergelijking met de mazelen. Bij deze zeer besmettelijke ziekte met een basaal reproductiegetal van tussen de 12 en 18, moet tussen de 92 en 94 procent van de bevolking immuun zijn om verspreiding te stoppen.

“Het probleem met corona is dat het niet de mazelen is”, aldus Pollard. “De Delta-variant infecteert nog altijd mensen die gevaccineerd zijn. En dat betekent dat iedereen die nog niet gevaccineerd is op een bepaald moment in aanraking komt met het virus. We hebben niets dat deze verspreiding compleet tot staan kan brengen.”

Uit onderzoek blijkt dat de kans op een infectie met het coronavirus flink afneemt na volledige vaccinatie. Volgens een studie van het Imperial College in Londen is de kans dat een gevaccineerde positief test na contact met een besmettelijk persoon drie keer zo klein. De kans op opname in het ziekenhuis of overlijden wordt met inentingen nog veel verder teruggedrongen.

Aan het begin van de pandemie zette Mark Rutte nog in op het ‘gecontroleerd opbouwen’ van groepsimmuniteit. “Wie het virus heeft gehad, is daarna meestal immuun. Net als vroeger met de mazelen”, zei de premier in een televisietoespraak. Later kwam Rutte terug van het streven naar groepsimmuniteit, en had hij er geen actieve herinnering meer aan dat hij het er ooit over had gehad.