Van Dissel: AstraZeneca beschermt nauwelijks nog tegen Omikron

Het AstraZeneca-vaccin biedt geen bescherming meer tegen de ernstige gevolgen van een Omikron-besmetting. Dat heeft RIVM-baas Jaap van Dissel woensdag gezegd in de Tweede Kamer, waar hij samen met Ernst Kuipers de stand van zaken op coronagebied uitlegde. De kans op een verder zorginfarct is met de komst van Omikron zorgwekkend gegroeid, aldus het tweetal.

Van Dissel denkt dat rond de jaarwisseling Omikron al de dominante coronavariant in Nederland kan zijn en dat twee vaccinaties simpelweg niet genoeg zijn om ernstige ziekte na een besmetting te voorkomen. De boosterprik biedt volgens de RIVM-baas wel extra bescherming. Van Dissel maakte daarbij wel de kanttekening dat hij uitgaat van een donker scenario waarbij Omikron op zijn minst even schadelijk is als voorganger Delta. In dat geval kan het aantal ziekenhuisopnames stijgen naar 600 per dag, waarvan 100 op de ic: twee keer dat van de laatste coronagolf.

Voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) Ernst Kuipers stipte nog eens aan dat 50 procent van de coronapatiënten op verpleegafdelingen ongevaccineerd is, en op de intensive care zelfs 70 procent. Daarmee is volgens hem ook direct het belang aangetoond van het zo snel mogelijk beschikbaar stellen van de boosterprikken: ‘We weten uit Israël dat een boostershot binnen twee weken extra bescherming biedt. Wanneer alle zestigplussers een prik gehad hebben, zul je dus zien dat een significant deel van de ziekenhuisopnames niet meer plaatsvindt.’

Dinsdag waren 1100 intensive care-bedden bezet, waarmee het maximale aantal in zicht komt: 1224. Alleen al om die reden pleiten Kuipers en Van Dissel voor het langer vasthouden van de coronamaatregelen en vooral niet te versoepelen. Vrijdag komt het Outbreak Management Team (OMT) weer bij elkaar, dan wordt ook de eventuele noodzaak van extra maatregelen besproken.

