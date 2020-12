Van Dissel: Versoepelingen waarschijnlijk pas vanaf half februari

Pas als mensen voor de tweede keer zijn gevaccineerd tegen het coronavirus, kunnen de coronamaatregelen worden versoepeld. Dat is mogelijk half februari. Dat heeft RIVM-baas Jaap van Dissel gezegd in een interview met het AD. Op de vraag of er nog een derde lockdown komt, geeft hij liever geen antwoord: ‘Als ik daar iets over zeg, gaat dat weer een heel eigen leven leiden.’

Van Dissel herhaalde zijn eerdere uitspraak dat waarschijnlijk al zo’n 2 miljoen Nederlanders besmet zijn geweest met het coronavirus en daarom ‘een vorm van immuniteit voor enige tijd, nemen we aan’ hebben. Hij heeft er vertrouwen in dat Nederland in januari daadwerkelijk kan starten met de eerste ronde vaccinaties, waarna in februari de tweede ronde volgt:

Dus vanaf die periode zijn vermoedelijk gedeeltelijke versoepelingen mogelijk door de groepen die ingeënt zijn. Dat wordt voor ons als OMT ook weer een spannende opdracht: hoe adviseer je precies de goede maatregelen, zodat je kunt versoepelen zonder dat het zo snel weer oploopt?

Van Dissel zegt te verwachten dat de infectieziektebestrijding en de zorgcrisisstructuur verandert als gevolg van corona: ‘In het voorjaar bleek gewoon dat een pandemie in deze omvang ons voorstellingsvermogen te boven ging. Het begrip lockdown bestond hier niet eens.’ De RIVM-baas vindt niet dat er het afgelopen najaar te laat is ingegrepen bij het nemen van maatregelen, ondanks dat de besmettingscijfers in hoog tempo stegen: ‘Wel vraag ik me af wat de reactie is als je adviseert om heel snel een heel zware maatregel te nemen. “Moeten we nu alweer in lockdown, de aantallen zijn beperkt?” hoor je dan waarschijnlijk.’