Veel woede over seksistische Tweet van HLN-verslaggever

Dat er nog veel te winnen valt op het gebied van seksisme in de sport, laat HLN-verslaggever Sven Spoormakers duidelijk zien in een Tweet van donderdag. Tijdens de ronde van San Juan in Argentinië, interviewt reporter Belén Mendiguren een wielrenner, en draagt een weinig verhullend topje. Spoormakers dacht een leuk grapje te maken, maar haalde zich de woede van veel Twitteraars op de hals. Inmiddels is het bericht van Twitter verwijderd.

Van seksisme in de sport zijn er talrijke voorbeelden te vinden. In 2013 tijdens de ronde van Vlaanderen kneep Peter Sagan ongevraagd in de billen van een ‘Miss’ tijdens een fotomoment met Cancellara.

Tijdens de podiumceremonie van de Grand Prix in Brazilïe, noemde presentator Olav Mol, senior strategy engineer Hannah Schmitz het ‘data-meisje van Red Bull’. Uitermate denigrerend gezien de ooit genomen beslissing van racestrateeg Schmitz van cruciaal belang is geweest voor de zege van Verstappen. Zij was het die het gewaagde besluit nam de Nederlander als raceleider in het slot van de wedstrijd nog een pitstop te laten maken.

In 2018 won de Noorse Ada Hegerberg als eerste vrouwelijke voetbalster de Gouden bal. Toch was dat moment niet de meest memorabele gebeurtenis van de avond. DJ en co-presentator Martin Solveig, vroeg Hegerberg van Olympique Lyon na de uitreiking of ze wist hoe ze moet ‘twerken’.

The DJ presenter asked the first ever women’s #BallonDor winner, Ada Hegerberg, to twerk. Her reaction said it all https://t.co/wzTniR9Sig pic.twitter.com/dV6nrO4sS4

De Wereldvoetbalbond Fifa gaf na Het WK in Rusland aan genoeg te hebben van de objectificering van vrouwen in de voetballerij. Cameramannen in Russische voetbalstadions maken veel lange shots van jonge, mooie vrouwen op de tribune. Tot grote ergernis van Federico Addiechi, diversiteitsdirecteur van de Fifa. Addiechi heeft omroepen daarom opgeroepen te stoppen met de zogenoemde ‘honey shots’en het inzoomen op ‘lekkere vrouwen’. De Wereldvoetbalbond kondigde zelfs een officieel beleid op dit gebied aan. Burger King moest zijn excuses maken, voor een reclame waarin Russische vrouwen die tijdens het WK zwanger raakten door sterspelers, gratis burgers werd beloofd.

Anti-discriminatiegroep Fare zegt dat de vele voorbeelden in Rusland nog groter probleem vertonen dan de vooraf gevreesde homohaat, racisme en rellen tussen voetbalhooligans. Volgens Fare zijn er minstens 300 vrouwen, vaak van Russische komaf, lastiggevallen op straat door mannelijke voetbalfans. Ook de vrouwelijke verslaggevers Júlia Guimarães en Julieth Gonzalez Theran werden live tijdens hun uitzending het slachtoffer van ongewenste intimiteiten,

A DW reporter was sexually harassed while covering the #WorldCup. @JULIETHCGT was kissed, groped by a man while reporting from Moscow.

The incident can be seen here (00:13).

Sexual harassment is not okay. It needs to stop. In football, and elsewhere.pic.twitter.com/O0S1a1F4Es

— DW Sports (@dw_sports) June 20, 2018