Veganisme net zo beschermd als religie

Een arbeidsrechtbank in het Engelse Norwich heeft bepaald dat de veganist Jordi Casamitjana zich kan beroepen op zijn ethisch-veganistische overtuiging. Casamitjana had bij zijn werkgever, de League Against Cruel Sports (LACS), bezwaar gemaakt tegen het feit dat zijn pensioengeld werd geïnvesteerd in bedrijven die betrokken zijn bij dierproeven. Daarop werd de 55-jarige Londenaar ontslagen.

Volgens LACS werd Casamitjana de laan uitgestuurd wegens wangedrag, maar Casamitjana zelf meent dat hij het slachtoffer werd van zijn ethisch-veganistische overtuiging.

Volgens rechter Robin Postle is Casamitjana’s ethisch-veganistische overtuiging een filosofisch geloofssysteem dat juridisch is te vergelijken met een religie, zo meldt The Guardian. Door Casamitjana te ontslaan, overtrad LACS mogelijk de Equality Act 2010, die discriminatie op de werkvloer op basis van een geloof of overtuiging verbiedt, oordeelt de arbeidsrechter.

Ethisch-veganisten eten net als ‘gewone’ veganisten geen vlees, vis en dierlijke producten (zoals eieren en yoghurt). Ethisch-veganisten letten er daarnaast ook op dat ze geen wollen of lederen kleding dragen en dat ze geen producten gebruiken die zijn getest op dieren, aldus The Guardian.

Foto: screenshot BBC