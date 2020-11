Veiligheidsregio: ‘Ga niet met de auto naar natuurgebieden’

Bezoek aan natuurgebieden neemt tijdens de gedeeltelijke lockdown dermate toe dat er problemen ontstaan. De voorzitter van de Veiligheidsregio Utrecht (VRU), Peter den Oudsten, doet namens 26 gemeenten in de regio een oproep niet met de auto op zoek te gaan naar de natuur. Het is de afgelopen weken zó druk, dat de parkeerplaatsen vollopen en mensen hun auto in de berm zetten. Volgens de VRU past de oproep “bij het dringende advies om reisbewegingen tot het minimum te beperken. Vanzelfsprekend zal er strikt worden gehandhaafd op het naleven van de regels”, aldus de Veiligheidsregio.

Den Oudsten verklaart tegenover RTV Utrecht: “Ik hoop dat mensen zelf hun verantwoordelijkheid nemen en stel ieders medewerking zeer op prijs, op de eerste plaats in het belang van de gezondheid maar ook in het belang van de natuur.”

In de regio was het de afgelopen tijd bij natuurgebieden zo druk dat er zelfs een vechtpartij om een parkeerplaats ontstond.

Ook andere regio’s zijn bezorgd over de plotselinge grote toeloop op de natuur. In Brabant bijvoorbeeld werd afgelopen weekend code rood afgekondigd. Omroep Zeeland meldt dat de bezoekers zich ook veel vrijpostiger gedragen dan gebruikelijk.

