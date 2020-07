Verbod op scherpe satellietfoto’s Israël vervallen, illegaal bezet gebied beter in beeld

Wie binnenkort met Google Earth inzoomt op Israël en de illegaal bezette Palestijnse gebieden, kan dat doen in een veel hogere resolutie dan nu het geval is. Een Amerikaanse wet die verbood scherpe satellietfoto’s van de regio beschikbaar te stellen, is vervallen. Dit tot grote ontevredenheid van Israël.

De wet stamt uit 1997 en bepaalde dat op diensten als Google Earth geen voorwerpen kleiner dan twee meter zichtbaar mogen zijn. Het gevolg daarvan was dat alles onscherp in beeld gebracht werd. Maar omdat meerdere niet-Amerikaanse bedrijven niet aan die wet gebonden zijn, heeft de Amerikaanse marktwaakhond voor waarnemingstechniek bepaald dat ook bedrijven uit de VS zich niet meer aan hoeven te houden, om zo hun concurrentiepositie niet in gevaar te brengen.

In Israël is verbolgen gereageerd op het besluit. Volgens de Israëlische overheid kunnen scherpe beelden gebruikt worden door Hezbollah of Hamas om cruciale locaties te bespioneren, bijvoorbeeld voor raketaanvallen. Mensenrechtenactivisten wijzen ondertussen op een heel andere reden waarom Israël liever niet heeft dat de resolutie van satellietbeelden wordt verhoogd: op scherpere beelden is zijn Joodse nederzettingen in illegaal bezet Palestijns gebied beter zichtbaar. Hagit Ofran van Peace Now, een Israëlische anti-nederzettingsmonito zegt: “Op foto’s van lagere kwaliteit is het moeilijk om het verschil tussen een nieuw huis en een kippenschuur te zien.”

Bron: HLN, Ynet / Beeld: Google Earth