Peter Kee & Francisco van Jole schuiven aan tafel bij Natasja Gibbs in De Nieuws BV om te praten over weer een bizarre episode in de coronacrisis. Kee heeft achterhaald hoe het er aan toe ging in de ministerraad. Het vonnis van de rechtbank overviel de ministers compleet en sloeg in als een bom. Een clubje van vier, waaronder ook Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid Pieter-Jaap Aalbersberg, trok zich terug en besloot in allerijl hoe er gereageerd moest gaan worden. Ze kozen voor een hoger beroep en een schorsende werking. Andere ministers zouden met verbazing hebben gereageerd op die aanpak. Waarom zo’n paniekreactie? Kon de avondklok niet gewoon een paar avonden stilgezet worden?

Van Jole constateert dat de avondklok koste wat kost door moest gaan omdat minister Hugo de Jonge op een vorige persconferentie had gesteld dat er geen jojo-beleid mag zijn. Eenmaal afgeschaft kan de avondklok niet opnieuw ingevoerd worden. Weer een voorbeeld van hoe het kabinet het beleid nodeloos ingewikkeld maakt, aldus Van Jole. Hij constateert ook dat er in de Tweede Kamer, afgezien van de Kees van der Staaij (SGP) niemand was die had voorzien dat dit probleem zou ontstaan. “Dat bevestigt de kritiek dat er te weinig kennis van zaken aanwezig is in de volksvertegenwoordiging.” Dat voorzitter Arib altijd maant tot spoed en bondigheid helpt daar volgens hem ook niet bij.

Tot slot gaat het even over de verkiezingen. Kee wil er een fles wijn op zetten dat die doorgaan. Van Jole acht de kans niet ondenkbaar dat ze uitgesteld worden “maar dan vermoedelijk op het allerlaatste moment”. Mochten ze doorgaan dan is het mogelijk dat er door een lage opkomst een heel onverwachte uitslag komt. “En dan gaan we misschien in het najaar weer naar de stembus.”