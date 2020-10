Verleden blijft Partij voor de Toekomst achtervolgen: slaande ruzie tussen Krol en Otten

In de Partij voor de Toekomst, het nieuwe politieke avontuur van Henk Krol (ex-50Plus, ex-VVD), woedt een hevige machtsstrijd. Eerste Kamerlid en voorzitter Henk Otten (ex-FvD) eist een plek op op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Henk Krol weigert dat. Otten heeft daarom een medestander van Krol, bestuurslid en

vastgoedmagnaat Pieter Bogaardt, uit de partij gezet. Krol dreigt met opstappen als Otten dat royement niet ongedaan maakt.

NRC schrijft:

De crisis is ook niet de eerste in het kortstondige bestaan van de partij. Eerder hield het van de Partij voor de Dieren afkomstige Tweede Kamerlid Femke Merel van Kooten-Arissen, in mei samen met Krol oprichter van de Partij voor de Toekomst, het na zes weken voor gezien. Dit na hoog oplopende ruzie met Krol, maar vooral met Otten. De fusie ging volgens haar vooral over geld. Geld dat Krol niet had, maar vermogende kennissen van Otten volgens Van Kooten wel.

Volgens de geroyeerde penningmeester Bogaardt heeft de partij geen enkel betalend lid en slechts 150 euro in kas. Otten zou volgens de vastgoedondernemer alleen gedreven worden door rancune en uit zijn op revanche met Baudet in de Tweede Kamer. Otten was oprichter van Forum voor Democratie maar werd door Baudet geroyeerd na kritiek op hem.