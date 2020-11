‘Verplaats kerst- en oudejaarsfeesten naar de zomer’

Door de aanhoudende pandemie van het coronavirus zal Kerstmis dit jaar “geen normale feestdag” kunnen zijn, waarschuwt de Franse minister van Volksgezondheid Olivier Véran. Het is volgens hem ook moeilijk voor te stellen dat er feestavonden met grote gezelschappen, zoals gebruikelijk bij de jaarwisseling, gehouden kunnen worden. De minister verklaarde tegenover Journal du Dimanche te hopen dat de omstandigheden het toe zullen laten dat de feestdagen in kleine familiekring doorgebracht kunnen worden.

De Franse regering tracht via strenge maatregelen, zoals de invoering van een avondklok, de verspreiding van het virus terug te dringen. Véran zegt te hopen dat het gevaar zover wijkt dat het mogelijk wordt om vertrouwde wijze kerstinkopen te doen.

Anne Genetet, een arts die parlementslid is voor de regeringspartij LREM waarschuwt dat Kerst geen feestdag zal worden maar een dag van strijd tegen het virus.

Ook in België voorzien deskundigen geen normaal Kerstfeest. Maximaal vier gasten thuis ontvangen, geen kussen of knuffels, mondmaskers indien nodig en voldoende afstand houden, aldus epidemioloog Yves Van Laethem die verklaart dat hij zijn dochter al sinds maart geen knuffel meer heeft kunnen geven. De medicus verwacht niet dat er voor de lente of zomer een einde komt aan de pandemie. “Ik zie niet in welk wonderantwoord er tegen die tijd zou kunnen komen.”

Het hoofd infectieziekten van het Brusselse Erasmusziekenhuis, Frédérique Jacobs, had eerder de knuppel in het hoenderhok gegooid door in het RTBF-programma Question du Prime voor te stellen dat het kerstfeest dit jaar overgeslagen moet worden en het te verplaatsen naar volgende zomer. “Zelfs als we erin slagen om de curve opnieuw naar beneden te krijgen, moeten we onszelf realiseren dat het gevaarlijk is om feestdagen te vieren op de manier die we gewend zijn. Met bijeenkomsten met de hele familie, eten, drinken, cadeautjes en kussen. Dat is precies het soort gelegenheid waar het virus zich gretig verspreidt. Familiefeesten zijn erg gevaarlijk. Je zult er over moeten nadenken om de feestdagen te verplaatsen naar juli-augustus, als het mooi weer is. Daar kun je een groot feest houden in je tuin.”

In Nederland speelt er nog maar amper een openbaar debat over de coronakerst. Premier Rutte kreeg bij de laatste persconferentie de vraag of er nog een kans is dat mensen de feestdagen met hun families kunnen vieren. Hij wilde daarbij niet verder kijken dan Sinterklaas.

“Maximaal drie mensen thuis buiten het eigen gezin. En buiten niet meer dan vier mensen. Ga daar nou echt maar vanuit en dan hopen we natuurlijk dat we niet intussen nog nadere maatregelen genomen moeten worden. Over de kerst is het nu echt nog niet te voorspellen hoe zich dat ontwikkeld, daar zullen we later op terugkomen. Maar wat betreft Sint-Maarten en Sinterklaas denk ik dat het echt reëel is dat op dat moment deze maatregelen nog gelden. En dat betekent dus thuis echt niet met z’n allen een groot Sinterklaasfeest, maar in kleine kring.”

NRC interviewde familietherapeut Else-Marie van den Eerenbeemt over het kerstprobleem:

„Ik hoor creatieve oplossingen. Een ouder echtpaar met vier volwassen kinderen dat vijf huisjes heeft geboekt op een recreatiepark, voor elk huishouden één. Opa en oma gaan dan om beurten bij iedereen langs, met kerstcadeaus en lekkers. Oma had al bedacht dat ze, heel romantisch, een lantaarn zou meedragen. Het is een mooi en ontroerend concept, maar het is ook dwingend. Stel, er zit een schoondochter bij die er geen zin in heeft. Je onttrekken is heel moeilijk.”

Voor de minder draagkrachtigen heeft ze ook een suggestie: “Hang kerstlampjes in je auto en breng het kerstdiner naar je ouders. Als er meer kinderen zijn, kan ieder maken waar hij of zij goed in is. De een brengt een pan kerstsoep, de ander een deel van de kalkoen, de derde het toetje. Een beetje Dickens-achtig.”

Misschien is Kerst in de zomer dan toch zo gek nog niet. Op het zuidelijk halfrond weten ze niet beter.