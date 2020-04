Verspreiding coronavirus te voorspellen op basis van Facebookcontacten

Onderzoekers van de New York University hebben vastgesteld dat de verspreiding van het coronavirus voorspeld kan worden op basis van patronen in Facebookcontacten. Althans gedeeltelijk. De wetenschappers onderzochten met de voortgang van de ziekte vanuit twee vroege uitbraakgebieden, een in het Italiaanse Lodi en een in Westchester County, een voorstedelijk gebied van New York.

De onderzoekers stelden vast dat de verspreiding het sterkst was is in gebieden die duidelijke links hadden me de twee door het virus getroffen regio’s via het sociale netwerk. Voor Westchester County bijvoorbeeld werd duidelijk dat via Facebookdata de verspreiding kon worden herleid tot de kust van Florida of skigebieden in Colorado. In het geval van Lodi werd zo een verband gezien tussen Facebookgedrag en de verspreiding naar de badplaats Rimini. Ook toont de contactendata verbanden tussen Lodi en enkele zuidelijke provincies waar veel arbeidskrachten vandaan komen.

Het onderzoek werd uitgevoerd met behulp van een nieuwe tool, de Social Connectedness Index, die is ontwikkeld in samenwerking met Facebook. Daarmee kan nagegaan worden in hoeverre regio’s via Facebookcontacten met elkaar verbonden zijn. De privacy van de gebruikers zou daarbij gewaarborgd zijn.

De onderzoekers stellen dat de geografische structuur van het netwerk kan laten zien welke gebieden veel die vormen sociale interactie kennen die de verspreiding van virussen in de hand werken. Voor epidemiologen kan dat van belang zijn. Niet zozeer in het begin van de epidemie maar juist later als het aantal nieuwe besmettingen vermindert, schrijft The Guardian.

Facebook is tot nu toe niet bereid geweest gebruikersdata af te staan aan overheidsdiensten in de bestrijding van het virus. Verschillende overheden maken in plaats daarvan gebruik van de data van mobiele providers.

cc-foto: Elvert Barnes