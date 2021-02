‘Verwarde’ nazi tracht op straat passerende zwarte vrouw en kind in brand te steken

Een man met een wit hakenkruis op zijn voorhoofd heeft in een voorstad van het West-Australische Perth getracht op straat een vrouw en haar tienerdochter in brand te steken. Hij spoot het stel dat op weg was naar een restaurant met een spuitbus onder terwijl hij een aansteker bij de spuitmond hield. De vrouw raakte lichtgewond. Daarvoor had hij de slachtoffers, beiden met een Australische achtergrond, uitgescholden met racistische termen. Racisme was ook het motief van zijn daad.

De dader, die een westerse achtergrond heeft en werd vastgelegd op beveiligingsbeelden, sloeg op de vlucht en werd woensdagavond na een oproep van de politie door twee oplettende burgers in Gosnells gearresteerd. Hij droeg een sjaal met hakenkruizen.

De politie verklaart dat de slachtoffers het gezien de omstandigheden goed maken. De verdachte is naar het ziekenhuis overgebracht omdat hij bij de burgerarrestatie enkele kneuzingen opliep. Hij wordt ook psychiatrisch onderzocht omdat hij verward is zou zijn.

Australië kampt volgens de eigen inlichtingendienst met een groeiende dreiging van extreem-rechtse terreur. Eind vorig jaar werd nog een jonge neo-nazi opgepakt die een massamoord wilde aanrichten. Volgens de linkse oppositie doet de conservatieve regering te weinig om het probleem aan te pakken.