Verzekeraar CZ: ‘Stappen zullen volgen’ na tweets FvD’er Martin Bos

Het Zeeuwse Statenlid namens Forum voor Democratie Martin Bos is door verzekeraar CZ, waar hij deel uitmaakt van de ledenraad, op de vingers getikt. In een later verwijderde tweet vergeleek Bos de partijtop van GroenLinks met mensen met het syndroom van Down. CZ heeft laten weten afstand te nemen van de tweet en dat ‘stappen zullen volgen’. Dat meldt Omroep Zeeland.

Op Twitter beklaagden meerdere CZ-klanten zich bij hun zorgverzekeraar over de uitlatingen van FvD’er Bos die afgelopen week nog met een column in het ledenblad van de verzekeraar stond. Veel klanten dreigden over te stappen naar een andere verzekeraar wanneer CZ geen maatregelen zou nemen. Hierop laat CZ meermaals weten dat er “stappen zullen volgen”.

In een reactie op twitter en ook op de eigen website laat de verzekeraar nog weten:

Eén van de leden van onze ledenraad heeft zich op Twitter geuit op een manier die niet in lijn is met de waarden van CZ. Hoewel de uitingen op geen enkele wijze verband houden met de activiteiten van de ledenraad, nemen CZ en de ledenraad afstand van de betreffende uitingen.

Beeld Statenvergadering, screenshot Omroep Zeeland