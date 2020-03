Verzorgingshuis gaat los op bewoners: Afgelopen met luxe leven

Een verzorgingshuis in het Belgische Kruibeke is in ernstige verlegenheid gebracht, nadat een ronduit lompe brief aan de bewoners op sociale media belandde. In de brief worden de nieuwe regels in verband met het coronavirus aan de bewoners gecommuniceerd. De manier waarop laat echter flink te wensen over.

We gaan een heel moeilijke tijd tegemoet”, zo begint de brief aan de 85 bewoners van het private verzorgingshuis en hun families. Daarna wordt de toon al gauw grimmiger. De brief vervolgt: “Iedereen kan thuisblijven, maar wij als zorgverlener blijven er staan voor jullie. Wij riskeren onze eigen gezondheid om jullie basiszorg te blijven geven”.

In het overzicht met maatregelen die worden genomen laat de direct er geen twijfel over bestaan: “Het luxeleven hier kunnen wij u tijdelijk niet meer geven tot alles voorbij is. Wees niet veeleisend maar wees blij met wat jullie krijgen.”

Wat het opschorten van dat luxe leven inhoudt wordt ook direct duidelijk: er wordt door de medewerkers alleen nog basiszorg verleend, namelijk hygiene en eten, “dit in de mate van het mogelijke”. Iedereen die nog in staat is zichzelf te wassen, moet zichzelf wassen. Dit alles om het leven van de medewerkers makkelijker te maken, want: “Klaag hier niet over, maar help ons gewoon.”

Die medewerkers moeten van de bewoners van het zorgcentrum “meerdere keren per dag” een compliment ontvangen, staat in rode letters in de brief vermeld. “Anders houden zij dit niet vol!!!”.

Tot slot maakt de directie nog even duidelijk in welk licht de bewoners van het verzorgingshuis de corona-uitbraak moeten bezien:

“Lieve mensen jullie hebben allemaal de oorlog meegemaakt, want nu komt is minstens even erg.”

Familie van de bewoners spreken schande van de brief. De directie erkent ondertussen dat de brief wellicht wat “ongelukkig geformuleerd was”, maar: “Als we het te zacht zeggen, dringt het niet door, zo weten we uit ervaring. Dus vonden we dat we het iets harder moesten formuleren.” Wel komt er nu een nieuwe brief.

Ik ben blij dat ik niet bij WZC Poldervliet in Kruibeke werk. #schandalig pic.twitter.com/fnjRrPa2xm — Suzanne ☾ ★ (@DeltaCephei) March 25, 2020

Beeld: Google Streetview