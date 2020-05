Viroloog waarschuwt: ‘Tweede golf besmettingen met coronavirus lijkt onvermijdelijk’

Peter Rottier, emeritus hoogleraar virologie en virusziekten aan de faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit van Utrecht, waarschuwt voor een nieuwe golf besmettingen. In een interview met Omroep Zeeland stelt de wetenschapper die nog steeds betrokken is bij onderzoek naar Covid-19 dat de situatie gevaarlijker wordt nu de lockdown-maatregelen worden versoepeld. Alleen al omdat mensen als gevolg van de versoepeling denken dat de situatie veiliger is. Terwijl het tegenovergestelde het geval is.

Vanuit het oogpunt van de volksgezondheid was het beter geweest als de strenge maatregelen langer aangehouden waren en niet versoepeld werden. Bij de mensen ontstaat nu een mindset die tegenovergesteld is aan wat zou moeten. Het idee is dat het allemaal wat relaxter kan terwijl we nu juist vanwege het laten vieren van de beperkingen nog meer op onze hoede moeten zijn. Strenger voor onszelf, strenger voor elkaar. We hebben nog één kans voordat het virus in de herfst terugkeert, naar mijn verwachting met meer kracht. Ik hoop dat ik er naast zit. Maar de ervaring met andere corona-virussen leert dat het terug zal keren en we moeten nu voor de herfst het aantal besmettingen terugbrengen tot een telbare hoeveelheid, zodat we ieder nieuw geval kunnen omsingelen en de ziekte zien te bedwingen. We moeten voorkomen dat hetzelfde gebeurt dat we in maart zagen, dat het virus zich weer ongemerkt door de samenleving verspreidt en dan plots de kop opsteekt, te laat om er nog iets tegen te doen.