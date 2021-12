Virusontkenner Engel moet schadevergoeding betalen aan Marc Van Ranst

Willem Engel moet een schadevergoeding van 4.000 euro betalen aan de Belgische viroloog Marc van Ranst. Dat heeft de correctionele rechtbank in Mechelen bepaald. Engel had Van Ranst aangeklaagd om de Vlaming hem tijdens een tv-interview ‘virusontkenner’ had genoemd. De rechter had echter geen enkel begrip voor de viruswaanzinnige, corona-ontkennende sekteleider en verweet hem een ‘tergend en roekeloos geding’.

Het was al de zoveelste keer dat Engel door de rechtbank op zijn vingers werd getikt. Eerder al werd Van Ranst vrijgesproken voor laster, maar dat weerhield Engel er niet van direct opnieuw een rechtszaak aan te spannen tegen de viroloog. Van Ranst zei daarover:

Hij maakt misbruik van mijn tijd, maar ook van de rechtbanken met deze procedures. Hierdoor komt mijn geloofwaardigheid als academicus in het gedrang. En net daar zijn meneer Engel en zijn aanhangers op uit. Niet op het winnen van een rechtszaak.