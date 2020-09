Virusontkenners molesteren LHBT-activiste tijdens protest tegen coronamaatregelen

Izzy Kamikaze, een van de oprichters van de Dublin Pride, is in de Ierse hoofdstad tot bloedens toe geslagen tijdens een demonstratie tegen de mondmaskerplicht. Kamikaze protesteerde tegen de betoging. In Dublin kwamen zaterdag enige duizenden deelnemers af op het protest dat was georganiseerd door de Ierse Gele Hesjes-beweging. De demonstranten, onder wie veel rechtse zogeheten ‘patriotten’, scandeerden leuzen als ‘maskers af’ en ‘het is maar een koutje’.

There are at least 3,000 coronavirus deniers marching through Dublin city centre. Slogans range from “take off your mask” and “it is only a common cold” to “wake up people”. #Covid19Ireland pic.twitter.com/w54eE4J7RN — Áine McMahon (@AineMcMahon) September 12, 2020

Op beelden is te zien hoe Izzy Kamikaze in gezelschap van enkele medestanders wordt belaagd en tegen de grond gewerkt door de demonstranten omdat ze zich tegen de virusontkenning keert.

Nazi SCUM at the Dáil today. Blood shed, no arrests….yet @IzzyKamikaze pic.twitter.com/oxfIQWLQ7I — veronica 🐦 (@vmax_14) September 12, 2020

My comment is that the Garda statement is completely false. I was assaulted under the noses of dozens of Gardaí. pic.twitter.com/ZCrkgrcVYy — 🦄 Just Izzy 🦄 (@IzzyKamikaze) September 12, 2020

De Ierse premier heeft zich inmiddels uitgesproken tegen de extremistische houding en agressieve manier van protesteren door de virusontkenners.