Viruswaanzinnige jurist wraakt rechter direct aan begin proces om avondklok

De complotdenkers van Viruswaarheid hebben het hof in Den Haag gewraakt, direct na aanvang van de zitten over het wel of niet in stand houden van de avondklok. Daarop werd de zitting direct geschorst. Het is niet duidelijk wat de gevolgen van de wraking zijn.

Gedurende de zitting vroeg jurist Jeroen Pols, twee stoelen verwijderd van Viruswaarheid-kopman Willem Engel, of hij mocht reageren op de uitspraken van de rechter. Die liet daarop weten dat hij dat niet mocht, maar dat alleen de advocaat bevoegd was het woord te nemen.

Ook Willem Engel zelf die de rechter beschuldigde van ‘politieke inmenging’ werd gesommeerd zijn mond te houden. Omdat Pols weigerde te stoppen met praten en de rechter dreigde hem de rechtszaal uit te laten zetten, besloot hij het hof te wraken.