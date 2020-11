Viruswaanzinnige spreekster vergelijkt zichzelf met Duitse verzetsheldin Sophie Scholl

Wie de viruswaanzinnigen volgt weet dat hun gebrek aan kennis, logica, medemenselijkheid en niet te vergeten bescheidenheid, vaak alle verbeelding tart maar in Duitsland is een van de voorvrouwen er toch weer in geslaagd de natie te doen verbijsteren. Tijdens een demonstratie in Hannover tegen de bestrijding van het coronavirus besteeg een vrouw het podium die zichzelf vergeleek met verzetsheldin Sophie Scholl “omdat ik al maanden in verzet ben, toespraken hou, demonstraties bijwoon, pamfletten uitdeel en bijeenkomsten organiseer.”

Een beveiliger stapte daarop op haar af en leverde zijn oranje hesje in. “Dit soort domheid beveilig ik niet” en legde uit dat de vrouw de Holocaust, de vervolging en genocide van de joden door de nazi’s niet serieus neemt. De vrouw stikte bijna in haar reactie op de kritiek, smeet haar speech op de grond en beende het podium af.

Rednerin in #Hannover fühlt sich wie Sophie Scholl, da sie "seit Monaten aktiv im Widerstand" sei. Ordner wirft daraufhin das Handtuch: "Für so einen Schwachsinn mach ich doch keinen Ordner mehr. Das ist Verharmlosung vom Holocaust." Rednerin weint und wirft auch hin. #h2111 pic.twitter.com/BU5AvvlHSD — 🍁 MdBdesGrauens 🍁 (@MdBdesGrauens) November 21, 2020

Sophie Scholl was een 21-jarige studente filosofie die lid was van de verzetsgroep Weiße Rose die geweldloos verzet voerde tegen de terreur van het nazi-bewind. In 1943 werd ze door de Gestapo gearresteerd en onthoofd.

Viruswaanzinnigen vergelijken zichzelf wel vaker met nazi-slachtoffers. Een 11-jarig kind sprak vorige week in Karlsruhe demonstranten toe en vergeleek zichzelf met de door de nazi’s omgebrachte onderduikster Anne Frank omdat ze op haar verjaardag in strijd met de regels een feestje organiseerde en de genodigden zich stil moesten houden om te zorgen dat de buren niets zouden horen.

De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas leverde via Twitter commentaar: “Wie zichzelf vergelijkt met Sophie Scholl of Anne Frank spot met de moed die nodig was om zich te verzetten tegen de nazi’s. Dit bagatelliseert de Holocaust en getuigt van een onverdraaglijke vergetelheid van de geschiedenis. Niets verbindt coronaprotesten met verzetsstrijders. Niets!”

Wer sich heute mit Sophie Scholl o Anne Frank vergleicht,verhöhnt den Mut, den es brauchte,Haltung gegen Nazis zu zeigen. Das verharmlost den Holocaust und zeigt eine unerträgliche Geschichtsvergessenheit. Nichts verbindet Coronaproteste mit Widerstandskämpfer*Innen. Nichts! — Heiko Maas 🇪🇺 (@HeikoMaas) November 22, 2020

De viruswaanzinnigen en de complotfantasieën die ze koesteren zijn een groeiend probleem, onder meer omdat ze een verbond bewerkstelligen tussen extreemrechtse bewegingen en aanhangers van allerlei alternatieve levensstromingen.

