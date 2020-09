Viruswaanzinnige Willem Engel blijkt brein achter ondermijnende oproep #ikdoenietmeermee

De oproep die een groep bekende artiesten via social media heeft gedaan om de corona-maatregelen te ondermijnen, blijkt uit de koker te komen van Willem Engel, de dansleraar achter de actiegroep Virus Waanzin. Dat onthult NRC. De actie leek een spontane reactie op de onbehouwen ‘hou je bek’-uitval van premier Rutte maar blijkt al langer te zijn voorbereid. De betrokken artiesten hebben een grote schare volgers en fans, zijn altijd gewilde onderwerpen in diverse media en stellen Engel zo in staat zijn ontregelende boodschappen uit de marge te tillen.

De #ikdoenietmeermee-actie is bedacht in een WhatsAppgroep van BN’ers die wordt gecoördineerd door Willem Engel, leider van Viruswaarheid. „We zijn er ruim een maand geleden mee begonnen”, vertelt Engel aan de telefoon. „Ik kreeg contact met een aantal kritische BN’ers. Daarna hebben wij geprobeerd om meer BN’ers bij elkaar te brengen.”

In de groep zit ook Pierre Capel, een in 2002 met vervroegd pensioen vertrokken hoogleraar, die nu optreedt bij de complotzender Café Weltschmerz. De artiesten verkeren daardoor in de veronderstelling dat ze voorzien worden van ‘wetenschappelijke’ informatie. Capel verkondigt onder meer dat de coronamaatregelen slechts ‘angstmakerij’ zijn. Hij beweert ook dat de bevolking wordt voorgelogen door het RIVM. In de jaren ’90 verrichtte hij promotiewerkzaamheden voor het uiterst omstreden bedrijf GenePharming dat voedsel genetisch manipuleerde en runderen kloonde om ze commercieel rendabeler te maken.

De actie, waarin de artiesten met #ikdoenietmeermee verklaren dat ze zich niet meer aan de coronamaatregelen houden, draait zogenaamd om het “stellen van vragen” maar her en der wordt opgemerkt dat de afzenders niet geïnteresseerd lijken in de antwoorden. De vragende vorm is over het algemeen een veilige manier om kritiek te verpakken omdat het de kans op tegenkritiek verkleint. Vragen staat immers vrij en volgens een andere volkswijsheid bestaan er geen domme vragen.

Nu.nl schrijft dat de antwoorden op de meeste vragen die de corona-ontkenners stellen gelukkig al bekend zijn en zet ze op een rijtje.

Niet alle deelnemende artiesten lijken door te hebben voor welk karretje ze zich laten spannen. Zo verklaarde Thomas Berge dat er ondanks zijn oproep geen sprake van is dat hij de coronaregels terzijde schuift:

De zanger besloot zich aan te sluiten, uit bezorgdheid. ‘Natuurlijk lap ik de regels niet aan mijn laars. Ik stond destijds ook als enige in de straat te klappen voor al die mensen die in de zorg werken. Ik zie mijn grootouders al maanden niet. En aan mijn zoon van zeven leg ik uit waarom het nodig is, die maatregelen. Maar hoe moet het verder? Hoe ziet zijn toekomst eruit? We willen alleen duidelijkheid, uit bezorgdheid.’

Inmiddels is er tegenactie van BN’ers op gang gekomen, schrijft Trouw.

Andere BN’ers werden ‘een beetje boos’ wakker over deze actie, zoals zanger Tim Knol schrijft op Instagram. Hij nam meteen een protestliedje op tegen de influencers, ‘Shooting Words’. Cabaretière Claudia de Breij twitterde “Mogen artsen als jij hulp nodig hebt dan ook zeggen #ikdoenietmeer mee?” Freek Vonk reageert onder het bericht van Tim Douwsma: “Gebruik je invloed beter man. Ik heb je hoog zitten. Hier bereik je niets mee.”

Britt Dekker legt aan haar volgers uit wat haar eigen schokkende ervaringen zijn met het verwoestende coronavirus.

Ook Gouden Kalf acteur Nasrdin Dchar laat zich niet onbetuigd.

Minister Hugo de Jonge noemt de actie van de corona-ontkenners “onverantwoord en gevaarlijk”.

De minister van Volksgezondheid begrijpt dat er vragen zijn over de aanpak van het kabinet, maar is zeer verontrust over de actie op Instagram onder de noemer #ikdoenietmeermee. De Jonge benadrukt de grote invloed van deze BN’ers op jongeren. Het virus is nog lang niet onder controle, benadrukt de minister, wijzend op het aantal stijgende coronabesmettingen. “Vragen stellen mag, kritisch blijven is hartstikke goed, maar dit is gevaarlijk.”

Pijnlijk is dat De Jonge eerder dit jaar tienduizenden euro’s heeft betaald aan Famke Louise, een van de prominenste leden van de ontkenningsgroep, om haar jonge aanhang – ze heeft een miljoen volgers alleen al op Instagram – juist bewust te maken van de gevaren. De zangeres verklaart dat ze de afgelopen tijd van gedachten is veranderd. De minister zegt de groep artiesten nu te hebben uitgenodigd voor een gesprek.

De actie van de ontkenners, die op grote schaal media-aandacht trekt, komt op een moment dat Rutte en zijn kabinet onder vuur liggen omdat ze hun grip op de crisis lijken te verliezen.

Ondertussen zet de opmars van het virus in Nederland, net als in grote delen van Europa, door. Zelfs RIVM-baas Jaap van Dissel erkent nu dat er sprake is van een tweede golf.

Volgens strafrechtadvocaat Zahra Boufadiss maken de corona-ontkenners zich met hun oproep mogelijk schuldig aan een misdrijf. Ze vraagt het OM daar naar te kijken.