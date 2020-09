Viruswaanzinnigen vallen middelbare school lastig

De complotdenkers van actiegroep Viruswaarheid houdt een protestactie op de stoep van een middelbare school in Amersfoort. Dat meldt het Parool. De viruswaanzinnigen dreigen scholen lastig te vallen wanneer een mondkapjesplicht wordt ingevoerd.

De demonstranten staan in Amersfoort onder meer met een spandoek dat volledig verkeerd valt bij schoolbestuurder Joost Kentson. ‘Mondkap is kindermishandeling’, staat op het doek te lezen. Volgens Kentson is niet alleen de demonstratie zelf een volkomen ‘verkeerd middel’, maar is de leus ‘onder de gordel’ naar de mensen die zich ‘met hart en ziel voor onze, jullie kinderen’ inzetten.

Mocht er op scholen een mondkapjesplicht worden ingesteld, dreigen de viruswaanzinnigen in groepjes die betreffende scholen lastig te vallen tot de maatregel weer wordt afgeschaft. Viruswaarheid uit het dreigement aan alle schoolleiders in Nederland.