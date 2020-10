Vissers zorgen voor nieuwe besmettingen in coronavrij Nieuw-Zeeland

Nieuw-Zeeland heeft sinds het hoogtepunt van de corona-epidemie dit voorjaar niet meer zoveel besmettingen gehad als nu: 25. Twee infecties zijn lokaal, de rest komt van buiten. Zo zijn er 18 besmettingen vastgesteld bij Russische en Oekraïense vissers die met het vliegtuig uit Moskou kwamen, meldt The Guardian.

Volgens Ashley Bloomfield, directeur-generaal op het ministerie van Volksgezondheid, bewijzen de nieuwe gevallen dat waakzaam nog altijd is geboden. “We zijn niet zelfgenoegzaam bij de grens en Nieuw-Zeelanders moeten ook niet zelfgenoegzaam worden.”

Nieuw-Zeeland wordt alom geprezen vanwege zijn effectieve aanpak van de coronacrisis. In totaal werd het virus sinds het begin van epidemie bij minder dan tweeduizend mensen vastgesteld. Er zijn 25 Nieuw-Zeelanders aan Covid-19 overleden. Om dat te bereiken voerde Nieuw-Zeeland al vroeg een zeer strenge lockdown in.

Het land hanteert strikte regels voor mensen die het land willen binnenkomen. Reizigers moeten eerst twee weken in quarantaine. Gedurende die tijd worden ze twee keer getest op het coronavirus.

Er geldt een uitzondering voor werknemers met essentiële beroepen, zoals de Russische en Oekraïense bemanningsleden van een vissersschip. Hun werd gevraagd voor vertrek twee weken in quarantaine te gaan. De vissers zijn nu ondergebracht in een hotel in Christchurch.