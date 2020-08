Vlaams onderzoek: scholen discrimineren kleuters op naam en afkomst

Ouders met een buitenlandse achtergrond en ouders uit arbeidersmilieus hebben minder kans om te worden uitgenodigd als ze hun kind bij een Vlaamse kleuterschool willen inschrijven. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent bij meer dan tweeduizend Vlaamse en Brusselse scholen, waarover Belgische media berichten.

De onderzoekers stuurden telkens zes mails naar de scholen. Ze gebruikten verschillende afzenders: een autochtone Belgische naam, een naam die wees op een Maghrebijnse origine of een Sub-Saharaanse naam. Uit de tekst van de mail werd vervolgens duidelijk of de afzender uit de middenklasse kwam, of juist uit een arbeidersmilieu (bijvoorbeeld omdat er werd gesproken over ploegendiensten). Knack schrijft over de resultaten:

Uit die resultaten blijkt dat ouders van Belgische origine 70 procent kans hebben om hun kleuter te kunnen inschrijven in de school die ze mailen, tegenover 40 procent bij de Sub-Saharaanse groep en 38 procent bij ouders van Maghrebijnse afkomst.

Het verschil is nog groter als de ouders vragen of ze kunnen langskomen. Autochtone ouders worden in 70 procent van de gevallen uitgenodigd, terwijl ouders met een buitenlandse achtergrond in de meeste gevallen naar de open dag worden verwezen. Ook ouders uit middenklassengezinnen worden veel vaker uitgenodigd voor een persoonlijke rondleiding dan ouders met een arbeidersachtergrond.

Volgens een van de onderzoekers, de socioloog Dounia Bourabain, geven veel Vlaamse ouders de voorkeur aan een school met weinig diversiteit. “Wanneer een school diverser wordt, kan dat voor sommige ouders zelfs een reden zijn om hun kind er weg te halen. Vandaar dat sommige directies veel moeite doen om meer leerlingen uit de witte middenklasse aan te trekken.”

