Vleeslobby verliest van gezond verstand: vegaburger mag naam houden

De vleeslobby heeft het nakijken: vegaburgers, vegaworsten en andere diervriendelijke alternatieven op vleesproducten hoeven niet van naam te veranderen. Het Europees parlement heeft met ruime meerderheid een voorstel verworpen die fabrikanten van vleesvervangers moest dwingen om de benamingen aan te passen.

In totaal stemden 379 parlementariërs tegen, 284 voor. Een van de voorstemmers was CDA’er Annie Schreijer-Pierik die in Brussel de belangen van de vleesproducenten behartigt, onder meer door een strijd tegen vegaworsten en wolven. Ze sprak van “een slecht signaal” en “een nederlaag voor consumenten en eerlijke voedselinformatie”. Dit ondanks tal van onderzoeken die uitwijzen dat de gemiddelde consument wel degelijk begrijpt dat de toevoeging ‘vegetarisch’ voor een woord als ‘burger’ betekent dat er geen vlees in zit.

Bron: NOS